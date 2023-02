A sexta-feira (17) que marca o início do fim de semana do carnaval deve ser de tempo instável em Curitiba e região. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria que chega ao Paraná mantém o risco de pancadas de chuva nas regiões do Estado a qualquer hora do dia. As temperaturas também ficam mais amenas.

Segundo a previsão, além do risco de temporais com raios, o calor deve perder ainda mais força na capital. Nesta sexta, a variação térmica deve ficar entre 19º C e 23º C.

Segundo o Simepar, a nova frente fria avança rapidamente a partir da madrugada. “Pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas ocorrem durante a madrugada entre as regiões Sudoeste, Oeste e Noroeste, avançando para as demais regiões no decorrer da manhã”, informa o instituto.

Com o risco de chuva, quem se prepara para viajar deve redobrar os cuidados ao pegar a estrada. Por causa do carnaval, as principais rodovias que levam ao Litoral do Paraná e ao Interior devem estar mais movimentadas do que o normal.

Litoral

Assim como em Curitiba, nas praias paraenses, que costumam lotar de turistas durante o carnaval, o tempo também fica instável nesta sexta-feira.

Segundo o Simepar, há risco de pancadas de chuva isoladas, mas as temperaturas seguem elevadas.

De acordo com a previsão, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as temperaturas máximas previstas giram em torno dos 29º C, com mínimas perto dos 22º C.