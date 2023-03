A virada do mês deve ser de tempo instável em Curitiba e região. Nesta quarta-feira (1.º), segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o céu deve permanecer nublado, a sensação de tempo abafado continua e há risco de chuva isolada, principalmente à tarde.

Segundo a previsão, as temperaturas na capital devem variar entre 17º C e 23º C. Ao longo desta quarta, conforme o Simepar, o ambiente atmosférico segue bastante instável sobre o Paraná.

Uma “massa de ar aquecida e úmida favorece a formação de áreas e linhas de instabilidade, principalmente a partir da tarde. Em alguns municípios do Oeste, Sudoeste e Sul deve chover já pela manhã”, aponta o instituto.

Litoral

Nas praias do Paraná, a instabilidade também deve marcar presença nesta quarta-feira. Segundo o Simepar, o sol pouco aparece, as nuvens predominam e pode chover em vários períodos do dia.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, de acordo com a previsão, as temperaturas devem variar entre 20º C e 24º C.

