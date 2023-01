A frente fria que atua sobre o Paraná deve manter o tempo instável ao longo desta terça-feira (13), o que inclui a região de Curitiba. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o céu da capital ainda estará carregado de nuvens, há chance de chuva a qualquer hora do dia e as temperaturas devem cair em relação aos dias anteriores.

Conforme a previsão, a temperatura máxima para esta terça, em Curitiba, deve girar em torno dos 21ºC. Já mínima, como aponta o Simepar, ficará em torno dos 15ºC.

Em todo o estado, a meteorologia explica que a chuva tende a ser mais forte entre a madrugada e a manhã. O motivo é o afastamento gradual da frente fria em direção ao Sudeste do Brasil. Durante a tarde e noite, segundo o Simepar, “ainda há possibilidade de alguma chuva de fraca intensidade em parte do Paraná”.

Na quarta-feira (14), em Curitiba, a chuva tende a parar. Mas o céu deve continuar nublado. Com isso, também não esquenta tanto neste dia. A máxima prevista para a quarta também é de 21º C.