O fim de semana deve ser de tempo bom e pouca chuva em Curitiba, apesar da frente fria que trouxe umidade e baixou a temperatura na sexta-feira (13). Segundo o Simepar, o sábado (14) tem tudo para ser um dia de temperatura agradável na capital, com termômetros variando entre 15°C e 27°C.

Já o domingo (15) dever ter máxima chegando aos 29°C. De maneira geral, chuvas só estão previstas no fim de semana de forma isolada, com possibilidade de temporal do fim da tarde do domingo.

No sábado, o sol ainda deve amanhecer escondido entre nuvens, no entanto, a nebulosidade segue diminuindo. Momentos de céu aberto estão previstos para o fim da manhã e pro início da tarde, quando a temperatura começa a subir e já deverá estar em torno de 26°C. Chuvas em Curitiba só estão previstas de maneira bem isolada neste dia, com pouca intensidade.

No domingo o tempo deve ser um pouco mais quente em relação aos dias anteriores em Curitiba, com temperaturas variando entre 18°C e 29°C. Porém, uma nova frente fria que se aproxima pelo sul do país deve trazer chuvas mais intensas no fim da tarde. De acordo com informações do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), é possível que alguns bairros sofram com temporais.

“Chuvas mais intensas estão previstas por conta da chegada da frente fria e pelas altas temperaturas. Isso é comum nesta época do ano. Mas, no geral, o domingo deve ter um dia de tempo bom na capital”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Chuvas em dezembro

Segundo o Simepar, a instabilidade no mês de dezembro é comum nesta época do ano, quando as temperaturas elevadas e as frentes frias costumam ocasionar chuvas. Em 2019, choveu em oito dos 13 primeiros dias do mês, com o sol predominando em apenas duas outras datas.

Ainda de acordo com o instituto, as temperaturas ficam mais baixas, em alguns dias, por causa da nebulosidade. Porém, quando o sol consegue romper a barreira das nuvens, nem que seja por menos de duas horas, a tendência é o dia esquentar rapidamente.

“É mais comum do que se imagina, nesta época do ano, esse comportamento atmosférico. Mesmo no verão, as temperaturas mais baixas podem aparecer. Nada fora no normal”, explicou Samuel Braun.

Litoral

A faixa litorânea do Paraná tem tudo para passar o fim de semana sem chuva. Ainda assim, no sábado o céu amanhece fechado nas praias. De acordo com o Simepar, o sol terá dificuldade para aparecer, por conta a grade concentração de umidade. No entanto, só estão previstas possíveis chuvas curtas e isoladas, de pouca intensidade. Os termômetros variam de 21°C a 27°C em Paranaguá.

Já no domingo, a previsão é de tempo bom no Litoral. A aproximação da frente fria faz com que os ventos circulem do sentido Norte, afastando a umidade. Não haverá ‘céu de brigadeiro’ mas, ao contrário da capital, no domingo só deve chover mais à noite, com promessa de temperatura elevada. A Máxima nas praias pode chegar aos 32°C.