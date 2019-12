Dias de promoção de carne em grandes redes de supermercados podem ser um refresco no bolso dos curitibanos. Na capital, todos os dias da semana é possível encontrar ofertas no açougue de algum supermercado. Alguns deles, inclusive, têm promoções em mais de um dia de variados tipos de corte.

Com a dispara do preço da carne no fim de 2019 por causa da exportação para a china, com aumento de mais de 20% em Curitiba, dependendo do corte, a Tribuna do Paraná foi conferir as promoções da carne nos supermercados. O valor dos descontos depende do dia, do tipo de corte e da rede. Sexta-feira e sábado são os dias campeões de ofertas. Mas tem desconto para todos os dias.

Veja abaixo as ofertas por dia da semana:

Segunda-feira

Nesse dia, o Festval é o único que promove ofertas de carnes.

Terça-feira

Na terça-feira, das grandes redes consultadas, apenas Festval tem ofertas de carne

Quarta-feira

Dois mercados que pertencem à mesma rede, Extra e Pão de Açúcar, fazem promoção na quarta-feira. Além disso, cliente do programa de fidelidade Clube Extra (www.clubeextra.com.br) conta com ofertas exclusivas e personalizadas que podem ser ativadas pelo aplicativo para celular em qualquer dia da semana.

O Pão de Açúcar também oferece descontos diferenciados no aplicativo para celular Pão de Açúcar Mais (www.paodeacucar.com/mais).

Quinta-feira

No Jacomar, toda a quinta-feira tem desconto no açougue.

Sexta-feira

Este é o dia campeão de ofertas no açougue dos supermercados. Condor, Muffato, Extra, Pão de Açúcar, Ítalo, Carrefour e Casa Fiesta fazem promoções.

No Muffato, além dos descontos normais, o consumidor do Clubefato ainda consegue baixar um pouco mais o preço (https://clubefato.supermuffato.com.br).

Sábado

O sábado é um dia parecido com a sexta-feira, com mais opções de descontos. Quatro mercados fazem promoção neste dia: Ítalo, Carrefour, Festval e Casa Fiesta.

Domingo

Nesse dia, o Festval e a Casa Fiesta são os dois mercados que promovem descontos para os consumidores.

Não responderam

As redes Angeloni e Walmart foram procuradas pela reportagem, no entanto, até o fechamento do conteúdo, não informaram os dias da semana com ofertas de carne.

A rede Walmart informou que não há mais na rede um profissional específico (ponto focal) que possa confirmar os dias de promoção.

O Angeloni informou que enviará em breve a confirmação dos dias de promoção de carne.