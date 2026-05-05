Previsão do tempo para Curitiba: o sol está de volta?

Os curitibanos podem se preparar para uma terça-feira (05/05) agradável. A previsão do tempo em Curitiba indica um dia predominantemente ensolarado, com poucas nuvens e temperaturas bastante confortáveis para as atividades do outono paranaense.

O clima em Curitiba começa fresco pela manhã, com os termômetros marcando mínima de 14,2°C. Ao longo do dia, a temperatura sobe gradualmente até atingir máxima de 26,8°C no período da tarde, com sensação térmica podendo chegar a 27,8°C. A amplitude térmica de cerca de 12 graus é típica desta época do ano na capital paranaense.

Durante o dia, o céu permanece parcialmente nublado, com apenas 48% de cobertura de nuvens, o que garante bastante luminosidade. Os ventos sopram do noroeste a uma velocidade de 8 km/h, com rajadas que podem alcançar 19 km/h. A umidade relativa do ar fica em torno de 72%, proporcionando conforto térmico. O índice UV (radiação ultravioleta) atinge nível 5, considerado moderado, então vale lembrar de usar protetor solar caso permaneça exposto ao sol por períodos prolongados.

A boa notícia é que praticamente não há chances de chuva: apenas 5% de probabilidade de precipitação tanto durante o dia quanto à noite, com volume esperado de 0 mm. Não há previsão de tempestades, já que a probabilidade de trovoadas é zero. Para quem gosta de observar o céu, a lua está na fase minguante, com nascer previsto para as 20h33.

À noite, o tempo em Curitiba muda para céu completamente limpo, com apenas 43% de cobertura de nuvens. A temperatura cai gradualmente, e a umidade sobe consideravelmente para 94%, criando aquela sensação úmida característica das noites de outono curitibanas. Os ventos ficam mais calmos, soprando do norte-nordeste a apenas 5 km/h, com rajadas suaves de até 6 km/h.

Comparando com os dias vizinhos, esta terça-feira apresenta condições meteorológicas estáveis e agradáveis, ideais para atividades ao ar livre durante o período diurno. O dia oferece um equilíbrio perfeito entre sol e temperaturas amenas, típico do outono curitibano, sem extremos climáticos que mereçam alertas especiais.