Tempo em Curitiba: frio continua com garoa ainda nesta quarta

A previsão do tempo para Curitiba nesta quarta-feira (02) indica um dia típico de inverno, com temperaturas baixas e possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. O clima em Curitiba permanecerá instável, com muitas nuvens cobrindo o céu da capital paranaense.

As temperaturas variarão entre 5°C e 10°C, com tendência de estabilidade na máxima e declínio na mínima. A umidade relativa do ar ficará elevada, em torno de 90%, contribuindo para a sensação de frio intenso. Os ventos serão predominantemente fracos, soprando nas direções Leste-Oeste pela manhã e noite, e Leste-Nordeste durante a tarde.

+ Leia mais Curitiba registra a temperatura máxima mais baixa de 2025

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) alerta para a possibilidade de chuva isolada ao longo do dia. Recomenda-se que os curitibanos estejam preparados, levando guarda-chuvas e vestindo roupas quentes ao sair de casa. O nascer do sol está previsto para as 07h04, e o pôr do sol ocorrerá às 17h39.

É importante ressaltar que as condições climáticas podem afetar o trânsito e as atividades ao ar livre. Fique atento às atualizações meteorológicas e siga as recomendações das autoridades locais para garantir sua segurança e bem-estar durante este dia frio e úmido em Curitiba.