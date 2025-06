Previsão do tempo para Curitiba: segunda com chuva e friozinho

A previsão do tempo para Curitiba nesta segunda-feira (30) indica um dia com muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variarão entre 8°C e 12°C, com tendência de declínio ao longo do dia.

Pela manhã, o céu estará encoberto, com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. À tarde e à noite, aumenta a possibilidade de precipitações isoladas. Os ventos soprarão de leste a sudeste, com intensidade fraca durante todo o dia.

A umidade relativa do ar permanecerá elevada, variando entre 90% e 100%, típico do inverno na capital paranaense. O sol nascerá às 7h04 e se porá às 17h38, proporcionando um dia curto, característico da estação.

Recomenda-se aos curitibanos que se preparem para um dia frio e úmido, levando consigo um guarda-chuva ou capa de chuva ao sair de casa. Fique atento às atualizações da previsão do tempo, pois as condições climáticas podem sofrer alterações ao longo do dia.