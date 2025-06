Curitiba com visual cebola: Previsão do tempo para este domingo

O primeiro dia de junho de 2025 promete um domingo agradável para os curitibanos. A previsão do tempo em Curitiba indica um dia com céu claro pela manhã e tarde, com temperaturas amenas.

Durante a manhã e a tarde, o clima em Curitiba será marcado por temperaturas amenas, com mínima de 8°C e máxima de 20°C. Os ventos serão fracos, soprando inicialmente de sudoeste a oeste (SW-W) pela manhã, mudando para leste-nordeste (E-NE) no período da tarde.

À noite, o cenário muda um pouco. O céu ficará encoberto, mas as temperaturas se manterão estáveis. Os ventos continuarão fracos, agora vindos de nordeste-leste (NE-E). A umidade relativa do ar variará entre 40% e 100% ao longo do dia.

Vale ressaltar que as temperaturas máxima e mínima tendem a se elevar nos próximos dias, indicando um possível aquecimento gradual, mais longe daquela friaca com recorde de temperatura mais baixa do ano.

“Outra madrugada de temperatura mais baixa, porém não tão fria e gelada como nos dias anteriores no Paraná. Destaca-se o Centro-Sul como a região com valores mais baixos nos termômetros, mas quase toda a metade sul do estado segue com temperatura inferior aos 10°C. Temos mais nuvens do leste ao litoral e pouca nebulosidade nas demais regiões paranaenses”, disse o meteorologista Lizandro Jacóbsen, do Simepar.

Curitiba com visual cebola

Fique atento às mudanças climáticas e aproveite o domingo em Curitiba, seja para atividades ao ar livre durante o dia ou para um programa mais aconchegante à noite. O visual cebola é aquele que os curitibanos conhecem bem: sai de casa cheio de roupa. Conforme o dia vai esquentando, vão tirando as camadas, que são recolocadas novamente conforme esfria.

