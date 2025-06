Domingo chuvoso em Curitiba: Previsão do tempo para 08/06/2025

A previsão do tempo para Curitiba neste domingo, 08 de junho de 2025, indica um dia predominantemente nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, apesar do sol ter aparecido pela manhã. O clima em Curitiba permanecerá instável ao longo de todo o dia, com temperaturas variando entre 11°C e 18°C.

Pela manhã, os curitibanos já devem se preparar para enfrentar um céu encoberto e possibilidade de chuva. Os ventos soprarão de oeste-noroeste (W-NW) com intensidade fraca. À tarde, a situação meteorológica se mantém, com a direção do vento mudando para leste-sudeste (E-SE), ainda com intensidade fraca.

Durante a noite, as condições climáticas permanecem similares, com céu nublado e chance de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. A umidade relativa do ar oscilará entre 70% e 100% ao longo do dia, típico de um dia chuvoso de outono.

É importante ressaltar que a temperatura máxima deve se manter estável em 18°C, enquanto a mínima tende a declinar, podendo chegar aos 11°C. O sol nascerá às 06h59 e se porá às 17h35, caracterizando um dia típico de outono na capital paranaense.

Recomenda-se aos moradores e visitantes de Curitiba que se preparem adequadamente para as condições climáticas previstas, levando guarda-chuvas e vestindo roupas apropriadas para o tempo frio e úmido. Fique atento às atualizações do tempo em Curitiba e aproveite o domingo com segurança.