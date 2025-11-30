Tempestade pode atingir Curitiba neste domingo; veja previsão

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este domingo (30/11) indica um dia de calor intenso com possibilidade de chuva. Os curitibanos podem esperar temperaturas elevadas, com máxima chegando aos 30°C e sensação térmica de até 31°C.

Durante o dia, o céu estará parcialmente ensolarado, com 84% de cobertura de nuvens. Há uma probabilidade de 20% de chuva, com precipitação estimada em 0,4 milímetros. O que chama a atenção é a alta chance de trovoadas, com 60% de probabilidade de ocorrência.

+ Leia mais Famosa montanha perto de Curitiba ganha nova estação meteorológica

A umidade relativa do ar ficará em torno de 57% durante o dia, subindo para 92% à noite. O índice UV (ultravioleta) atingirá o nível 10, considerado muito alto, recomendando-se cuidados especiais com a exposição ao sol.

Os ventos soprarão do norte durante o dia, com velocidade média de 11 km/h e rajadas podendo chegar a 21 km/h. À noite, a direção do vento mudará para leste, mantendo a mesma intensidade.

Para a noite de domingo, a previsão do tempo em Curitiba aponta céu nublado, com 100% de cobertura de nuvens. A temperatura mínima será de 17°C, com baixa probabilidade de chuva (10%).

O nascer do sol está previsto para as 05h18 e o pôr do sol para as 18h53. A lua estará na fase crescente gibosa, com nascer às 14h20 e pôr às 01h40 do dia seguinte.

Fique atento às atualizações da previsão do tempo e prepare-se para um domingo quente em Curitiba, com possibilidade de tempestades.