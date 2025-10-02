Previsão do tempo em Colombo nesta sexta-feira (03/10)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta sexta-feira (03/10) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os colombenses devem se preparar para enfrentar chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de precipitação chegando a 45% durante o período diurno.

As temperaturas permanecerão estáveis, com máxima prevista de 18°C e mínima de 15°C. A sensação térmica acompanhará de perto os termômetros, variando entre 14°C e 18°C. A umidade relativa do ar será elevada, atingindo 95% durante o dia e chegando a 100% à noite, o que contribui para a sensação de tempo abafado.

O céu permanecerá encoberto durante todo o dia, com 100% de cobertura de nuvens. A precipitação acumulada pode chegar a 6 milímetros, sendo mais intensa durante a noite. Há também uma pequena chance de trovoadas, com probabilidade de 10% tanto durante o dia quanto à noite.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 13 km/h durante o dia, diminuindo levemente para 11 km/h à noite. As rajadas podem atingir 21 km/h. O índice UV (ultravioleta) será baixo, chegando apenas a 3 durante o período diurno, mas é sempre recomendável o uso de protetor solar.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante estar atento aos horários do nascer e pôr do sol. O sol nascerá às 5h54 e se porá às 18h17. A lua estará em fase crescente gibosa, visível no céu a partir das 14h49.