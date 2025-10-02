Previsão do Tempo

Tempo em Curitiba: previsão desta sexta-feira (03/10)

A sexta-feira (03/10) promete ser um dia úmido e nublado para os curitibanos. A previsão do tempo em Curitiba indica chuva leve ao longo do dia, com probabilidade de precipitação de 45% tanto durante o período diurno quanto noturno.

As temperaturas permanecerão amenas, com máxima prevista de 19°C e mínima de 15°C. A sensação térmica acompanhará de perto esses valores, variando entre 14°C e 19°C. A umidade relativa do ar será elevada, atingindo 92% durante o dia e chegando a 99% à noite, o que contribuirá para a sensação de frescor.

O céu permanecerá completamente encoberto, com 100% de cobertura de nuvens ao longo das 24 horas. Espera-se um acumulado de chuva de aproximadamente 4,5 mm durante o dia, aumentando para 8,1 mm no período noturno. Há uma pequena chance de trovoadas, com probabilidade de 10%.

Os ventos soprarão predominantemente do leste durante o dia, com velocidade média de 13 km/h e rajadas podendo atingir 21 km/h. À noite, a direção do vento mudará ligeiramente para leste-nordeste, com uma leve redução na velocidade média para 11 km/h, mantendo as mesmas rajadas.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV (Ultravioleta) estará baixo, atingindo apenas 3 durante o dia e caindo para 0 à noite. O nascer do sol está previsto para as 05:54 e o pôr do sol para as 18:17, horário local.

Curiosamente, a lua estará em fase crescente gibosa, com seu nascer previsto para as 14:50 e o ocaso para as 03:31 do dia seguinte. Este cenário lunar pode proporcionar belas vistas noturnas, caso as nuvens se dissipem momentaneamente.

