A previsão do tempo para Colombo nesta quinta-feira (11) indica um dia de céu predominantemente nublado e temperaturas variando entre 10°C e 27°C. O clima na cidade apresentará condições típicas de uma jornada de transição, com momentos de nebulosidade e possibilidade de abertura de sol.

Durante o dia, a cobertura de nuvens atingirá cerca de 70% do céu, caracterizando um cenário de “céu parcialmente nublado”. A umidade relativa do ar ficará em torno de 52%, proporcionando uma sensação térmica agradável. O índice UV chegará a 7, considerado alto, recomendando-se o uso de proteção solar para quem for se expor ao sol.

À noite, a nebulosidade aumentará, chegando a 91% de cobertura. A umidade relativa do ar subirá para 84%, elevando a sensação de frescor. Os ventos, que durante o dia soprarão do oeste a 10 km/h, mudarão para leste-sudeste à noite, com velocidade de 11 km/h e rajadas podendo atingir 21 km/h.

Apesar da nebulosidade, a chance de chuva permanece baixa, com apenas 10% de probabilidade tanto durante o dia quanto à noite. O nascer do sol está previsto para as 06:17 e o pôr do sol para as 18:08, proporcionando cerca de 11 horas e 50 minutos de luz natural.