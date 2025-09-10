Previsão do tempo para Curitiba nesta quinta-feira (11)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta quinta-feira (11) indica dia de céu predominantemente nublado e temperaturas amenas. O Instituto de Meteorologia prevê uma máxima de 27°C e mínima de 11°C, com sensação térmica variando entre 9°C e 27°C ao longo do dia.

Durante o período diurno, espera-se uma cobertura de nuvens de cerca de 70%, caracterizando um dia majoritariamente nublado. A umidade relativa do ar ficará em torno de 51%, e o índice UV atingirá 8, considerado alto. Recomenda-se o uso de protetor solar para quem for se expor ao sol.

Os ventos soprarão do oeste a uma velocidade média de 11 km/h, com rajadas podendo chegar a 19 km/h. A probabilidade de chuva é baixa, apenas 10%, sem previsão de acumulação significativa.

À noite, a nebulosidade aumentará para 85%, mantendo o céu bastante encoberto. A umidade relativa do ar subirá para 79%, e os ventos mudarão para a direção leste-sudeste, mantendo a velocidade média de 11 km/h, com rajadas de até 21 km/h.

Para os entusiastas da astronomia, o nascer do sol está previsto para as 06:18 e o pôr do sol para as 18:09. A lua estará na fase minguante gibosa, com o nascer da lua ocorrendo na madrugada de sexta-feira, às 22:31, e o pôr da lua às 08:40 da manhã de quinta-feira.