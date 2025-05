Previsão do tempo para Colombo nesta terça-feira (20)

Céu nublado, temperaturas agradáveis e nada de guarda-chuva. É assim que deve ser a terça-feira (20) para quem mora ou trabalha em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

A previsão indica um dia com bastante nebulosidade, mas sem precipitação. As temperaturas vão ficar entre 16°C e 27°C – nada mal para quem já estava se preparando para o frio mais intenso do outono.

Pela manhã, o céu já amanhece carregado de nuvens e os ventos sopram fracos na direção noroeste-oeste. Se você vai sair cedo, uma blusa leve pode ser suficiente. À tarde, a paisagem cinzenta continua, mas os ventos mudam de direção, passando para sul-sudoeste, ainda com baixa intensidade. É quando a temperatura deve atingir seu pico, chegando aos 27°C.

Já à noite, as nuvens persistem no céu colombense, com ventos fracos vindos do leste-nordeste. Um casaquinho leve pode ser bem-vindo para quem pretende circular pela cidade após o pôr do sol, previsto para as 17h39.

A umidade relativa do ar vai variar bastante ao longo do dia – entre 40% e 100% – algo bem típico dessa época do ano na nossa região. O sol, por sua vez, aparece às 6h49, garantindo quase 11 horas de luz natural.

Para quem planeja atividades externas, a dica é não se preocupar com chuva, mas estar preparado para um dia sem muito sol.