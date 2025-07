Tempo em Colombo: Segunda-feira com frio intenso pela manhã

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Previsão do Tempo

A segunda-feira, 07 de julho de 2025, promete ser um dia típico de inverno em Colombo, no Paraná. A previsão do tempo indica temperaturas baixas, com mínima de 5°C e máxima de 18°C, mantendo-se estáveis ao longo do dia.

Pela manhã, o céu estará com poucas nuvens e há possibilidade de formação de geada. Os ventos soprarão de leste a nordeste, com intensidade fraca. A umidade relativa do ar variará entre 40% e 90%.

No período da tarde, o tempo ficará claro, com sol predominante. A direção dos ventos mudará para noroeste-norte, permanecendo fracos. As temperaturas devem se manter estáveis, sem grandes variações.

À noite, o céu continuará claro, com ventos fracos soprando de sudoeste a oeste. O sol nascerá às 07h04 e se porá às 17h41, caracterizando um dia típico de inverno na região.

Recomenda-se aos moradores de Colombo que se agasalhem bem, especialmente nas primeiras horas do dia, devido à possibilidade de geada. É importante também manter-se hidratado, pois a umidade do ar pode cair para níveis baixos durante a tarde.