Tempo em Colombo: sexta-feira com céu claro e temperaturas amenas

A sexta-feira (16) promete ser um dia agradável em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A previsão do tempo indica céu claro na maior parte do dia, com temperaturas variando entre 12°C e 25°C.

Pela manhã, os colombenses podem esperar poucas nuvens com presença de nevoeiro. À medida que o dia avança, o céu ficará completamente limpo, proporcionando uma tarde e noite com tempo aberto.

As temperaturas mínimas devem se manter estáveis em torno dos 12°C, enquanto as máximas apresentam tendência de elevação, podendo chegar aos 25°C. A umidade relativa do ar oscilará entre 40% e 100% ao longo do dia.

Os ventos permanecerão fracos durante todo o período, mudando gradualmente de direção. Pela manhã, soprarão de Norte-Nordeste (N-NE), passando para Leste-Nordeste (E-NE) à tarde e Nordeste-Leste (NE-E) à noite.

O sol nascerá às 06h47 e se porá às 17h41, caracterizando um dia típico de outono na região. Não há previsão de chuva ou alertas climáticos para Colombo nesta sexta-feira.