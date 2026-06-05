Previsão do tempo para esta sexta-feira em Curitiba: chuva ou sol?

Os curitibanos enfrentam uma sexta-feira (05/06) típica de outono, com céu bastante nublado e temperaturas amenas. A previsão do tempo para Curitiba indica mínima de 10,3°C e máxima de 18,8°C, com nebulosidade intensa ao longo de todo o dia. As condições climáticas pedem atenção redobrada para quem sai cedo de casa, já que a sensação térmica acompanha os termômetros sem grandes variações.

Durante o período diurno, o clima em Curitiba será marcado por céu encoberto, com cobertura de nuvens chegando a 98%. A umidade relativa do ar permanece elevada, atingindo 79% ao longo do dia, o que pode deixar a sensação de frio mais acentuada. Os ventos sopram de nordeste com velocidade média de 13 km/h, podendo apresentar rajadas de até 24 km/h em alguns momentos.

A probabilidade de precipitação existe, mas é relativamente baixa: 20% de chance de chuva durante o dia, com possibilidade de acumular apenas 0,26 milímetros. Já no período noturno, essa possibilidade diminui para 10%, com céu parcialmente nublado e ventos mais calmos vindos de nor-nordeste a 6 km/h. A nebulosidade se mantém alta durante a noite, com 100% de cobertura, e a umidade sobe para impressionantes 96%.

Para quem precisa se expor ao sol, o índice UV (radiação ultravioleta) está baixo, marcando apenas 2 pontos na escala, o que dispensa maiores cuidados com proteção solar nesta sexta-feira. O nascer do sol está previsto para as 06h57 e o pôr do sol ocorre às 17h34, proporcionando cerca de 10 horas e meia de luz natural. A lua, em fase minguante, nasce após a meia-noite.

A combinação de temperaturas amenas, alta umidade e nebulosidade intensa é característica do tempo em Curitiba durante o período de outono, quando massas de ar mais frias começam a influenciar a região Sul do país. Moradores e visitantes devem se preparar com agasalhos leves a moderados, especialmente para os períodos da manhã e da noite, quando os termômetros registram as temperaturas mais baixas do dia.