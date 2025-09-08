Previsão! Confira como fica o tempo em Colombo nesta terça (09)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), para a terça-feira (09) indica um dia com variações climáticas interessantes. Durante o dia, os colombenses podem esperar chuva leve, enquanto a noite promete um céu limpo e estrelado.

No período diurno, a cidade enfrentará condições de chuva leve, com uma probabilidade de precipitação de 45%. A quantidade de chuva prevista é de aproximadamente 3,2 milímetros. O céu estará completamente encoberto, com 100% de cobertura de nuvens, o que pode resultar em um dia mais escuro e úmido.

As temperaturas oscilarão entre 8°C na mínima e 21°C na máxima. No entanto, devido à sensação térmica, os moradores podem sentir como se a temperatura máxima chegasse a 25°C. Os ventos soprarão do oeste a uma velocidade de 18 km/h, com rajadas podendo atingir 32 km/h.

À noite, o cenário muda drasticamente. O céu ficará completamente limpo, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar aumentará para 81%, e os ventos diminuirão, soprando do sudoeste a 8 km/h, com rajadas de até 14 km/h.

Para os amantes da astronomia, o nascer do sol está previsto para as 06:20 da manhã, e o pôr do sol ocorrerá às 18:08. A lua estará na fase gibosa minguante, com o nascer da lua previsto para as 20:17 do dia anterior e o pôr da lua às 07:23 da manhã.