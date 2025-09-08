Curitiba terá chuva leve e temperaturas amenas nesta terça-feira

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (09) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar um clima instável, com possibilidade de precipitações ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para hoje é de 22°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 9°C. A sensação térmica, no entanto, pode variar entre 9°C e 25°C, dependendo das condições do vento e da umidade relativa do ar.

Durante o dia, há uma probabilidade de 45% de ocorrência de chuva leve, com acumulado previsto de aproximadamente 3,5 milímetros. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 72%, e o índice UV (ultravioleta) esperado é 5, considerado moderado. É recomendável o uso de protetor solar para quem precisar se expor ao sol.

Os ventos predominantes serão de oeste, com velocidade média de 18 km/h e rajadas que podem chegar a 32 km/h. O céu permanecerá encoberto durante o dia, com 100% de cobertura de nuvens. Há também uma probabilidade de 30% de ocorrência de trovoadas.

Para o período noturno, o cenário muda significativamente. A previsão indica céu limpo, sem probabilidade de chuva e com umidade relativa do ar em torno de 80%. Os ventos devem diminuir, soprando do sudoeste a uma velocidade média de 10 km/h, com rajadas de até 14 km/h.

O sol nascerá às 6h20 e se porá às 18h08, proporcionando cerca de 11 horas e 48 minutos de luz natural. Quanto às fases da lua, estaremos na fase de lua minguante gibosa, com o nascer da lua previsto para as 20h17 do dia 09 e o pôr da lua às 7h23 da manhã.