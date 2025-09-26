Previsão! Veja como fica o tempo em Colombo neste sábado (27)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para este sábado (27/09), indica um dia predominantemente nublado com temperaturas amenas. Os moradores da cidade podem esperar um céu encoberto durante todo o dia, com 100% de cobertura de nuvens tanto no período diurno quanto noturno.

As temperaturas oscilarão entre 10°C e 19°C, com a máxima prevista para a tarde. A sensação térmica acompanhará de perto os termômetros, variando de 8°C a 19°C ao longo do dia. Apesar da nebulosidade, a probabilidade de chuva é baixa, com apenas 10% de chance de precipitação.

Os ventos soprarão do leste, com velocidade média de 16 km/h durante o dia, podendo atingir rajadas de até 29 km/h. À noite, espera-se uma leve diminuição na intensidade dos ventos, com média de 13 km/h e rajadas de até 21 km/h.

A umidade relativa do ar permanecerá elevada, com 72% durante o dia e chegando a 97% à noite. O índice UV (Ultravioleta) máximo será de 4, considerado moderado, mas ainda assim recomenda-se o uso de protetor solar para atividades ao ar livre.

Para os observadores do céu, o nascer do sol está previsto para as 06:00 e o pôr do sol para as 18:15. A lua estará em fase crescente, com seu nascer visível às 09:13 da manhã.