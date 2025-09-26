Frio ou calor? Veja a previsão do tempo para Curitiba neste sábado (27)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para este sábado (27/09), indica um dia predominantemente nublado. Os curitibanos podem esperar um céu encoberto durante todo o dia, com 100% de cobertura de nuvens, tanto no período diurno quanto noturno.

As temperaturas permanecerão amenas, com máxima prevista de 20°C e mínima de 10°C. No entanto, a sensação térmica poderá variar significativamente, chegando a 25°C no ponto mais quente do dia e caindo para 9°C durante a madrugada. É recomendável que os moradores estejam preparados para essa amplitude térmica, levando agasalhos ao sair de casa.

Quanto às condições meteorológicas, o tempo em Curitiba apresentará umidade relativa do ar em torno de 69% durante o dia, subindo para 96% à noite. Apesar da nebulosidade, a probabilidade de chuva é baixa, com apenas 10% de chance de precipitação ao longo do dia.

Os ventos soprarão predominantemente do leste, com velocidade média de 14 km/h e rajadas podendo atingir 26 km/h. À noite, a direção do vento mudará levemente para leste-nordeste, com velocidade média de 13 km/h e rajadas de até 23 km/h.

Para quem planeja atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV máximo será de 4, considerado moderado. O nascer do sol está previsto para as 06:00 e o pôr do sol para as 18:15, proporcionando cerca de 12 horas e 15 minutos de luz natural.