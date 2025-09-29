Previsão em Colombo: como fica o tempo nesta terça-feira (30)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Colombo para esta terça-feira (30/09) indica um dia com chuva leve e temperaturas amenas. Os moradores da cidade devem se preparar para enfrentar um céu nublado e possibilidade de precipitação ao longo do dia.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista para hoje é de 27°C, com sensação térmica chegando aos 27°C. Já a mínima deve ficar em torno de 15°C. A umidade relativa do ar se manterá elevada, com média de 64% durante o dia, subindo para 97% durante a noite.

Há uma probabilidade de 50% de chuva durante o período diurno, com acumulado previsto de aproximadamente 5 milímetros. Os ventos soprarão do nordeste, com velocidade média de 10 km/h e rajadas podendo atingir 14 km/h. O índice de radiação ultravioleta (UV) chegará a 6, considerado alto, por isso é recomendado o uso de protetor solar.

Para o período noturno, a previsão indica uma redução na probabilidade de chuva para 20%, com acumulado de apenas 0,3 milímetros. O céu permanecerá nublado, com 100% de cobertura de nuvens. Os ventos mudarão para a direção leste, com velocidade reduzida para 6 km/h.

Vale ressaltar que há uma chance de 40% de ocorrência de trovoadas durante o dia, diminuindo para 10% à noite. O nascer do sol está previsto para as 05:57 e o pôr do sol para as 18:16, horário local.