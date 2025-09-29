Tempo em Curitiba: confira previsão desta terça-feira (30)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A previsão do tempo em Curitiba para esta terça-feira (30/09) indica um dia chuvoso e com temperaturas amenas. Os curitibanos devem se preparar para enfrentar precipitações ao longo do dia, com a possibilidade de trovoadas.

De acordo com os dados meteorológicos, a temperatura máxima prevista é de 27°C, enquanto a mínima deve ficar em torno de 15°C. A sensação térmica máxima pode chegar a 27°C, proporcionando um dia relativamente agradável, apesar da chuva.

Durante o dia, a probabilidade de chuva é de 75%, com acumulado previsto de aproximadamente 8 milímetros. Há também 40% de chance de ocorrência de trovoadas, o que requer atenção redobrada dos moradores da capital paranaense.

O clima em Curitiba estará bastante úmido, com a umidade relativa do ar variando entre 62% durante o dia e chegando a 95% à noite. O céu permanecerá encoberto, com 100% de cobertura de nuvens ao longo das 24 horas.

Os ventos soprarão predominantemente do norte-nordeste durante o dia, com velocidade média de 10 km/h e rajadas de até 14 km/h. À noite, a direção do vento mudará para leste-nordeste, com velocidade ligeiramente menor, em torno de 8 km/h.

Para os que planejam atividades ao ar livre, é importante notar que o índice UV máximo será de 5, considerado moderado. O nascer do sol está previsto para as 5h57, e o pôr do sol ocorrerá às 18h16.