O momento de aproveitar a estabilidade do tempo curitibano é agora, segundo o Simepar. Até sábado (12), o tempo deve ser de céu aberto e temperaturas mais altas. Nesta quinta-feira (10) o dia começou com 11°C, mas deve chegar a 26°C de tarde.

No entanto, o sol já tem data para ir embora e sem definição para voltar. “Ao longo da próxima semana a previsão é de que o tempo fique instável e com chuvas. Não há definição para o afastamento desta instabilidade, por isso, é melhor aproveitar esta semana”, explica o meteorologista do Simepar, Fernando Mendonça Mendes.

Enquanto a instabilidade não chega, os curitibanos podem aproveitar o céu aberto com muito sol no restante desta semana. Na sexta (11), sábado (12) e domingo (13), as temperaturas aumentam e devem chegar aos 32°C, sem previsão de chuva. No domingo, porém, há previsão de chuva.

Como fica o tempo no litoral e interior?

No litoral do estado o indício é sol com poucas nuvens. No entanto, diferente da capital, as temperaturas demoram a aumentar e não sobem tanto ao longo do dia. Em Guaratuba e Matinhos os termômetros ficam entre 18°C e 26°C.

O interior do estado também segue estável até o fim da semana e registra temperaturas acima dos 30°C. Nesta quinta, Cascavel, no Oeste, quase não tem presença de nuvem e os termômetros marcam entre 17°C e 30°C. Maringá, no Norte, marca temperaturas ainda mais altas, entre 20°C e 33°C.