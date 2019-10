De olho no tempo!

A quarta-feira (2) será mais um dia de calor em Curitiba. A previsão do Simepar é de que os termômetros ultrapassem os 30°C – mais exatamente, que chegue a 31°C no começo da tarde. Também não há previsão de chuva para hoje.

Calor até quando?

O dia já começou quente, com temperatura perto dos 20°C logo cedo. O céu terá poucas nuvens em Curitiba ao longo da quinta-feira. O tempo seco na capital deve durar, entretanto, só até quinta-feira (3), quando está previsto chuva para para o início da tarde, o que deve derrubar um pouco os termômetros. Amanhã os termômetros ficam entre 14 e 26 graus.

No Oeste do Paraná há previsão de tempestade – o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta para temporais na região. A chuva no Oeste é resultado da entrada de uma frente fria vinda da Argentina. Em Cascavel, a quinta-feira terá temperatura máxima de 31°C, assim como em Curitiba.

No Norte do estado, a temperatura deve beirar os 40°C nesta quinta. Londrina deve chegar a 35°C no começo da tarde e não há previsão de chuva.

No Litoral, não há previsão de chuva e a temperatura deve ficar próxima de Curitiba. Em Matinhos, os termômetros devem chegar a 29°C.