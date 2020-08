Dois homens foram presos em flagrante na noite de terça-feira (11) pela Polícia Civil em uma fábrica de balões, no bairro Aristocrata, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. No local a equipe policial encontrou grande quantidade de material que seria utilizado na confecção e até na produção em massa de balões. Em um período de estiagem (veja imagens impressionantes), a queda de um balão pode provocar um incêndio de grandes proporções, bem como trazer risco às rodovias, como ocorreu na BR-277, num acidente que vitimou 8 pessoas. Além disto, a região onde ocorreu a ação policial é próxima ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, o que leva ainda mais perigo por causa dos aviões.

A denúncia chegou para as autoridades policiais informando que ao fundo de um terreno, objetos que são usados para confeccionar balão eram manuseados constantemente. No local, a Polícia encontrou dois homens e um vasto material como maçaricos, buchas e papéis especiais.

Matheus Laiola, delegado da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), ficou surpreso com a quantidade de produtos e até uma bandeira de 30 metros foi encontrada. “Vimos balões de 4 metros, 15 metros e uma bandeira de 30 metros, além de apetrechos como buchas, maçaricos e papeis especiais. As duas pessoas que estavam no local foram autuadas em flagrante por crime de soltar balão. Em um dos casos, arbitrei fiança de 30 salários mínimos e outra virou inafiançável, pois além de soltar balão, estava com uma placa de trânsito de São José dos Pinhais”, comentou Laiola.

Fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios é crime ambiental. A pena de detenção é de um a três anos de reclusão.

Perigo de incêndios

O delegado mostrou preocupação com este tipo de crime. Um balão desgovernado pode cair em um local e provocar um incêndio. Além disto, com a estiagem que o Paraná atravessa, qualquer tipo de uso abusivo de água tem impacto na torneira da população.

“Estamos em um período de estiagem, com muitas queimadas. O local é próximo do aeroporto e um impacto em uma aeronave pode ser fatal e tivemos a tragédia envolvendo vários veículos na BR-277 em razão de uma neblina com a união de fumaça, possivelmente originada em um incêndio. A gente clama para que a população denuncie pelo telefone 181. Soltura de balão é irresponsabilidade, pois pode cair em um hospital ou em um centro de distribuição de energia e deixar as pessoas sem luz”, completou Matheus Laiola.