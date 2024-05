Preparativos para a Marcha para Jesus: evento tem data fechada em Curitiba

Ratinho Junior recebeu nesta quinta-feira (03) líderes de igrejas evangélicas que entregaram a ele o convite para a Marcha de Jesus, que será realizada no próximo dia 18. Em sua 29ª edição na capital paranaense, a marcha reúne todos os anos milhares de fiéis que oram pelas ruas de Curitiba. O convite foi entregue pelo Conselho de Ministros Evangélicos do Paraná (Comep) durante um café da manhã no Palácio Iguaçu.

O governador destacou que a Marcha Para Jesus é um evento tradicional do calendário cultural e turístico do Estado. Ratinho Junior também destacou o apoio que as igrejas evangélicas prestam ao trabalho social no Paraná.

“O apoio não é só no campo espiritual, que é muito importante, na questão da fé, mas também no apoio a instituições de caridade, como orfanatos, asilos, instituições de dependentes químicos”, disse. “Esse papel é tão importante quanto o do Estado de estar presente para colaborar naquilo que muitas vezes o próprio Estado não consegue fazer, mas as instituições religiosas fazem”.

A Marcha Para Jesus já faz parte do calendário oficial de Curitiba e do Paraná, com leis estadual e municipal vigentes. O evento acontece sempre no terceiro sábado de maio, atraindo milhares de moradores e turistas.

A concentração será na Praça Santos Andrade, no Centro. A saída será às 9h em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, em frente ao Palácio Iguaçu, no Centro Cívico, onde acontecerão apresentações com músicas gospel, orações e projetos sociais.

A marcha encerra a Semana Cultural das Igrejas Evangélicas, que será organizada na Ópera de Arame de 14 a 18 de junho com pregações, louvores e apresentações de artistas renomados no mundo gospel, como os cantores Paulo César Baruk e Thales Roberto.

Neste ano, o título da marcha será “Deixo-vos a Paz”. Conforme explica o presidente do Compe, bispo Cirino Ferro, o tema é oportuno pelo momento que o mundo vive, com os conflitos bélicos na Ucrânia e no Oriente Médio. “Estaremos nas ruas de Curitiba orando pela paz não só do Brasil, mas do mundo, pelo fim das guerras. Queremos derramar a paz em nosso povo”, afirmou.

