Prêmio do Nota Curitibana vai realizar sonho de moradora do Fazendinha

Larissa da Silva já tem destino certo para os R$ 50 mil que ganhou no 80º sorteio do programa Nota Curitibana. A moradora do Fazendinha vai usar o prêmio para realizar seu casamento e lua de mel, marcados para outubro. “Foi um recurso que veio em muito boa hora. Eu estou em um emprego temporário, meu noivo está procurando uma colocação no mercado de trabalho. Esse recurso vai nos dar um fôlego até lá e ajudar nas despesas do casamento e da lua de mel”, comemorou a analista de marketing.

A entrega dos prêmios aconteceu nesta terça-feira (08) no Palácio 29 de Março, no Centro Cívico. O prefeito Eduardo Pimentel fez questão de parabenizar pessoalmente a ganhadora: “Viu como é bom pedir CPF na Nota?”. Ele estava acompanhado do superintendente fiscal da Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Orçamento, Mario Nakatani Júnior.

Além de Larissa, outras duas mulheres foram premiadas: a fisioterapeuta Regina Helena Senff Gomes, do Água Verde, recebeu R$ 20 mil, e a servidora estadual aposentada Vania Lucia Climinacio, moradora do Cabral, ganhou R$ 10 mil.

Regina contou uma situação curiosa sobre como recebeu a notícia do prêmio. “Desliguei o telefone várias vezes ao receber a ligação sobre o prêmio, achando que era golpe”, lembrou aos risos. “Agora que a ficha está caindo. Estou muito feliz, principalmente por poder ajudar duas instituições que eu acompanho, que é o Asilo São Vicente de Paulo, da Ação Social do Paraná, e a Associação Alírio Pfiffer, parceira Hospital de Clínicas”, disse ela, que estava acompanhada do marido, Edino Gomes.

Já Vania Climinacio destacou a importância social do programa. “Eu nunca ganho nada, então foi uma surpresa. E é muito bom ganhar e saber que a minha sorte está ajudando também a quem precisa”, afirmou a aposentada.

O programa também premiou seis entidades sociais: Associação as Amigas da Mama e APPF Cei David Carneiro receberam R$ 25 mil cada; Associação Alírio Pfiffer (Instituto TMO) e Ação Social do Paraná ganharam R$ 10 mil cada; e Instituto Paranaense de Cegos (IPC) e Federação das Apaes do Paraná foram contemplados com R$ 5 mil cada.

Vale destacar que todos os valores são livres de Imposto de Renda ou qualquer desconto.

Sorteio gerou mais de 3,2 milhões de bilhetes

O 80º sorteio do Nota Curitibana gerou mais de 3,2 milhões de bilhetes para 136.358 participantes, referentes às notas pedidas em janeiro de 2025. Atualmente, o programa conta com 264.961 cidadãos cadastrados para os próximos sorteios. Desde seu lançamento em 2018, já distribuiu mais de R$ 21,28 milhões em premiações.

Além dos prêmios, o programa gera créditos que podem ser transferidos para conta corrente, cartão-transporte Urbs ou para abatimento de até 50% do IPTU.

Para participar, é super simples: basta informar o CPF na emissão da nota fiscal de serviços como planos de saúde, escolas particulares, faculdades, cursos de idiomas, lavanderias, oficinas mecânicas, empresas de vigilância e limpeza e salões de beleza, entre outros. Em média, 15% do valor do imposto pago de ISS é convertido em crédito.

A primeira nota fiscal eletrônica do mês já gera um bilhete para o sorteio, independentemente do valor. Na sequência, a cada R$ 50 gastos, é gerado um novo cupom, válido para o sorteio do respectivo mês.

O evento contou ainda com a presença da auditora Camila Scoparo e Faria e do analista de sistemas Rodrigo Colchon Maciel, ambos da secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, além de representantes das entidades e familiares dos sorteados.