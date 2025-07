Feirão de empregos tem 200 vagas para aprendizes em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A piazada de Curitiba que está em busca do primeiro emprego tem uma boa oportunidade nesta quinta-feira (10). A Gerar vai promover um feirão com 200 vagas destinadas ao programa de Aprendizagem, voltado a jovens entre 17 e 21 anos. A ação rola das 13h às 17h na sede da Gerar, na Rua André de Barros, 715, bem no Centro de Curitiba.

“O programa de Aprendizagem é uma porta de entrada fundamental para o mercado de trabalho. É por meio dele que muitos jovens têm a chance de conquistar o primeiro emprego com formação, acompanhamento e desenvolvimento profissional. E é com esse compromisso que a Gerar está oferecendo 200 vagas para aprendizes, em mais uma grande ação de inclusão e oportunidade”, destaca Pedro Borin, gerente de Marketing da instituição.

Além das vagas, os participantes terão acesso a um curso gratuito sobre Processo Seletivo, oferecido no local durante o evento. Para participar, é só comparecer com RG, CPF e comprovante de residência. A iniciativa é gratuita e aberta para a galera jovem interessada em ingressar no mercado de trabalho.

“Se você tem entre 17 e 21 anos e está buscando a sua primeira oportunidade no mercado de trabalho, esse é o seu momento. O Feirão de Empregos está aqui para te conectar com empresas que acreditam no potencial dos jovens”, ressalta Ana Tavares, do setor de Recrutamentos e Contratos Aprendiz.

Transformando vidas

Os resultados dos mutirões realizados deixam o sorriso escapar na vida dos estudantes que estão em busca de vagas de aprendiz e estágio. A Heloize Freitas de Lima, que faz Educação Física na UTFPR, soube da vaga de aprendiz por meio de uma amiga da mãe.

“Eu descobri a vaga através de uma amiga da minha mãe. Fazia um bom tempo que eu estava procurando uma vaga que se encaixasse realmente na minha rotina, que por conta da faculdade e por realmente morar em Campo Largo, era mais difícil a questão do deslocamento e do horário baterem”, relembra.

Aluna do curso de Serviços Administrativos, Heloiza comenta que após surgir a oportunidade, se interessou e se inscreveu para a vaga. E gente, ela lembra de todo o suporte ofertado pela instituição – desde o começo.

“O pessoal do setor de Recrutamento entrou em contato comigo, foram super atenciosos. E, felizmente já faz dois meses e uma semana que eu estou trabalhando como aprendiz. E realmente, desde o começo, a Gerar me deu todo o suporte. Por ser realmente um primeiro emprego, a gente não tem muita noção de como funciona tudo isso, e eles prestam todo esse suporte”, destaca.