Prêmio Bom Gourmet chega a sua 14.º edição reformulado e ainda maior

Apresentado pela Gold Food Service, o Prêmio Bom Gourmet 2024 está ainda mais interativo e conectado com as tendências gastronômicas. Maior premiação de gastronomia no Sul do Brasil, ele terá 34 categorias para indicação e votação do público. Além disso, num movimento de expansão e para dar visibilidade ao rico cenário da gastronomia do estado, a edição 2024 da premiação traz a etapa Melhores Restaurantes do Paraná. Uma lista composta a partir das indicações de formadores de opinião de todo o estado.

Além de ser apresentado por Gold Food Service, o Prêmio Bom Gourmet 2024 ainda conta com o patrocínio de Porto a Porto, Romanha Alimentos e Tramontina, e apoio de Ceratti e Grafin.

Com uma mescla de olhares, que mistura jurados selecionados e votação do público, o Prêmio Bom Gourmet 2024 caminha para construir um guia gastronômico diverso e de qualidade. “O Prêmio Bom Gourmet é uma construção que se faz em várias etapas e ouvindo diversas opiniões. No fim, o resultado é um guia gastronômico amplo, diverso e certeiro, que traz, para quem consulta, as melhores dicas na hora de decidir onde será a próxima refeição”, comenta Caroline Olinda, head do Bom Gourmet.

O trabalho de construção do Prêmio Bom Gourmet 2024 começa no dia 27 de maio, com o início da fase de indicação para as 34 categorias em disputa na etapa Especialidades. Essa fase vai até às 23h59 do dia 16 de junho. Posteriormente, os cinco estabelecimentos mais indicados em cada categoria, e que atendam aos critérios do regulamento, vão para a votação do público. Esse novo ciclo, do qual sairá o campeão de cada categoria, começa no dia 1.º de de julho e vai até às 23h59 de 14 de julho.

Indicação: de 27 de maio até 16 de junho

Votação: 1.º de Julho até 14 de julho

Revelação dos campeões: 26 de agosto

Uma das mudanças significativas neste ano, na etapa Especialidades, é a limitação de uma indicação/voto por CPF em cada categoria em disputa. A novidade vem para valorizar ainda mais a voz do cliente, que participa e ajuda a colocar em destaque os seus estabelecimentos favoritos na cidade.

“Esse é um passo que o Prêmio Bom Gourmet dá para valorizar e incentivar ainda mais a participação do público. Eu digo que o Especialidades é o momento do Prêmio em que você tem a oportunidade de levar para um guia gastronômico aqueles seus lugares favoritos da cidade, os que você indica para os amigos, os que você leva pessoas especiais. É uma chance também de apoiar esses locais de que você é fã e que, com sua indicação e voto, ganham reconhecimento e mais uma oportunidade de visibilidade”, diz Caroline.

Outra novidade de destaque no Prêmio Bom Gourmet 2024 é a etapa Melhores Restaurantes do Paraná. Indo além dos limites de Curitiba e região, essa etapa vai reconhecer os estabelecimentos gastronômicos que se destacam em todo o estado. Esse ranking será determinado pela votação de um júri compos-

to por formadores de opinião de diversas regiões do Paraná.

“O Prêmio Bom Gourmet sempre teve essa preocupação de olhar para além dos limites de Curitiba. Com a etapa Melhores Restaurantes do Paraná, retomamos nosso projeto de dar visibilidade às riquezas da gastronomia do estado”, explica Andréa Sorgenfrei, head da Pinó.

Gastronomia é composição: o mote do Prêmio Bom Gourmet 2024

Em sintonia com a atmosfera vibrante e criativa do evento, o mote da campanha deste ano é a música. Sob o slogan “Gastronomia é Composição”, o Prêmio Bom Gourmet busca celebrar a harmonia entre sabores, texturas e aromas, assim como a música celebra a harmonia entre notas e ritmos.

“Culinária e música são duas artes que se relacionam em muitos aspectos. Tanto que, em diversas ocasiões, a música esteve presente no Prêmio Bom Gourmet. Mas, essa será a primeira vez que a gente traz esse mote para o centro da nossa campanha e, temos certeza, irá emocionar o público”, diz Andréa.

Para coroar toda essa celebração gastronômica, a tão aguardada premiação está marcada para o dia 26 de agosto, no cenário deslumbrante da Ópera de Arame. Este local icônico servirá novamente como o palco perfeito para homenagear os talentos gastronômicos do Paraná e brindar as conquistas e inovações que elevam a gastronomia local a novos patamares de excelência.

Confira as categorias em disputa na etapa Especialidades

Açaí – novidade

Árabe

Asiático

Bar

Boteco

Buffet por Quilo

Cachorro-quente

Cafeteria

Carne de onça

Cervejaria artesanal – novidade

Churrascaria/ Steakhouse

Coxinha

Cozinha Regional Brasileira

Doceria

Dias Frios – novidade

Espaço Kids – novidade

Feijoada

Frutos do mar – novidade

Gastronomia em Ponto Turístico – novidade

Martha Rocha

Massas

Menu completo

Música ao vivo – novidade

Padaria

Pão com bolinho

Pastel

Pet Friendly by Marcote Fit

Pizzaria

Prato Feito by Rango Barateza – novidade

Restaurante Rural

Sanduicheria ou Hamburgueria

Serviço no Delivery by iFood – novidade

Sorveteria/Gelateria

Vegetariano

