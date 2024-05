Comida saborosa, honesta e com preço acessível. Essas são as premissas da coluna Rango Barateza, que chega com tudo como uma das novidades do Bom Gourmet 2024, a maior premiação de gastronomia do sul do Brasil. Há mais de um ano a coluna, capitaneada pela jornalista e editora da Tribuna Eloá Cruz, traz os melhores estabelecimentos de Curitiba onde é possível saborear comida boa, com preço justo e recheada de boas histórias.

Bom Gourmet 2024 é a maior premiação de gastronomia no Sul do Brasil, ele terá 34 categorias para indicação e votação do público, entre elas a novidade: Prato Feito by Rango Barateza. Veja aqui mais novidades deste ano.

Para Eloá Cruz, editora do Rango Barateza, estar com uma categoria no Bom Gourmet 2024 representa poder valorizar ainda mais os pequenos negócios de Curitiba. “O Rango Barateza nasceu como uma proposta de tornar possível comer bem e barato por Curitiba. Dessa forma, ajudamos também no crescimento de pequenos empresários e famílias que trabalham em restaurantes. Agora, com a categoria Prato Feito no Prêmio Bom Gourmet, vamos ajudar a valorizar ainda mais os pequenos negócios que fazem comida de qualidade, com tradição e preço acessível”, disse.

“A Tribuna é a empresa do GRPCOM que mais abraça seus coirmãos. Levamos a ideia do Rango Barateza, um projeto da editora Eloá Cruz que é sucesso desde seu início, ao pessoal do Bom Gourmet no começo do ano. Desde então trabalhamos para que o nosso produto de gastronomia estivesse contemplado no maior prêmio gastronômico de Curitiba. É um orgulho para a Tribuna fazer parte do Prêmio Bom Gourmet”, afirmou Eduardo Luiz Klisiewicz, coordenador de conteúdo da Tribuna.

Apresentado pela Gold Food Service, o Prêmio Bom Gourmet 2024 chega nesta edição mais interativo e conectado com as tendências gastronômicas, num movimento de expansão para dar visibilidade ao rico cenário da gastronomia do estado. A edição deste ano traz ainda a etapa Melhores Restaurantes do Paraná. Uma lista composta a partir das indicações de formadores de opinião de todo o estado.

Além de ser apresentado por Gold Food Service, o Prêmio Bom Gourmet 2024 ainda conta com o patrocínio de Porto a Porto, Romanha Alimentos e Tramontina, e apoio de Ceratti e Grafin.

Para Andrea Sorgenfrei, head da Pinó, a Tribuna encontrou um nicho importante na gastronomia com o Rango Barateza. “Quando você estabelece como valor comer bem e barato, você vai de encontro com a necessidade das pessoas no dia a dia. O Rango faz uma curadoria do que existe de melhor neste mercado e nada melhor do que agregar isso ao Prêmio Bom Gourmet. Nosso objetivo é dar visibilidade a estes empresários que fazem um trabalho diferenciado e oferecer aos leitores mais uma opção. Para nós esta nova categoria se encaixou como uma luva para destacarmos a pluralidade da gastronomia”, explicou Sorgenfrei.

