Prefeitura vai intensificar ações de limpeza no Centro de Curitiba

As equipes de Limpeza Pública vão intensificar as ações de limpeza diária e lavagem mensal em pontos estratégicos como o Calçadão da Rua XV de Novembro, Praça Tiradentes, Largo da Ordem e região do Mercado Municipal. O mau cheiro nas ruas do Centro e também a falta de banheiros para a população de rua foram tema de reportagem da Tribuna do Paraná nesta semana.

A proposta da limpeza faz parte de um projeto ambicioso que promete transformar a cara do Centro nos próximos meses. A criação da Comissão de Redesenvolvimento da Região Central foi anunciada nesta quinta-feira (06) pela Prefeitura de Curitiba.

O prefeito Eduardo Pimentel, em um evento na Praça Generoso Marques, deixou claro o objetivo principal: “Devolver o Centro para as famílias curitibanas. Esse era um compromisso meu de campanha que se materializa com toda a sociedade civil organizada”.

O plano de ação é abrangente e inclui reforço na limpeza e lavagem de praças e calçadões, plantio de novas árvores, melhorias nas áreas de lazer, continuação e intensificação do programa Rosto da Cidade, com restauro de prédios históricos e revitalização de fachadas. A prefeitura também garantiu a requalificação de calçadas nas praças centrais.

Pimentel enfatizou a importância da participação popular: “Serão ações coordenadas, ouvindo a população. Nós queremos ouvir a sociedade civil aqui organizada, porque a Prefeitura vai liderar esse processo, porém, ele só será efetivo se todas as associações atuarem em conjunto”.

O evento contou com a presença de figuras importantes como o vice-governador Darci Piana e o presidente da Associação Comercial do Paraná, Antônio Gilberto Deggerone, além de empresários, moradores e vereadores.

A expectativa é que as mudanças comecem a ser percebidas já nos primeiros 100 dias do novo governo.