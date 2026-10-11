Prefeitura realizará reunião para apresentar nova trincheira do Jardim Botânico

Na próxima terça-feira (13), a Prefeitura de Curitiba realizará uma reunião pública com os moradores do bairro Jardim Botânico, para apresentar as etapas para a construção da trincheira da Avenida Prefeito Lothário Meissner. O encontro será na Rua da Cidadania do Cajuru. A obra faz parte do Pro Curitiba, programa de revitalização da cidade.

A trincheira vai ligar as ruas Engenheiro Ostoja Roguski e Alberto Twardowski. O objetivo é eliminar o atual cruzamento, que conta com um semáforo, melhorando a circulação na região e procurando reduzir o tempo do percurso para metade do que é gasto hoje. A Prefeitura reitera que a conexão é um desafio no trânsito da capital há mais de duas décadas.

A reunião, que está aberta para todos que morem, tenham comércios ou passem pelas ruas afetadas, vai apresentar detalhes sobre a obra. Equipes técnicas da prefeitura irão tirar dúvidas na sequência.

O investimento total será de R$ 68 milhões. A maior parte, cerca de 95%, virá da Secretaria de Estado das Cidades, via fundo perdido, e o restante pela Prefeitura de Curitiba. A previsão de entrega é para abril de 2028, com quatro etapas de execução.

O convênio entre a prefeitura e o governo do estado foi assinado em janeiro deste ano, no Palácio Iguaçu. Na ocasião, o Prefeito Eduardo Pimentel afirmou que a obra vai melhorar a mobilidade da região leste da cidade, beneficiando que vem do Água Verde, Rebouças e outros bairros.

Nova trincheira e conexões

A obra, que deve começar ainda em outubro, vai incluir alças de acesso e um complexo viário, envolvendo iluminação, sinalização e urbanização em dez ruas do Jardim Botânico. Além disso, a obra também vai facilitar a conexão com a BR-277, uma das saídas sentido litoral paranaense. Segundo a Prefeitura, a via também vai receber novas pistas a partir deste ano, para reduzir congestionamentos entre Curitiba e São José dos Pinhais.

De acordo com a Prefeitura, a rua Dr. Jorge Meyer Filho perderá a ligação com a rua Engenheiro Ostoja Roguski, com implantação da alça nordeste da trincheira. Já a rua Coronel João da Silva Sampaio ganhará acesso à rua Engenheiro Ostoja Roguski. Por fim, a rua Said Fatuch passará a ser sem saída na ligação com a Avenida Lothário Meissner.

“A intervenção vai ser feita de forma a contemplar tratamento paisagístico, com plantio de vegetação arbustiva e arbórea”, reforça a Prefeitura. Segundo o órgão, a ideia é dar uma continuidade para o visual do parque que dá nome ao bairro. Além do próprio Jardim Botânico, a região conta com outros pontos de atração públicos, como o campus da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), o Santuário Nossa Senhora de Lourdes e um hospital militar.