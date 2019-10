A Prefeitura de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC) anunciou, na última segunda-feira (7), a abertura de inscrições para adesão ao Programa Bolsa Atleta/Paratleta para o ano de 2020. O projeto visa estimular atletas amadores a permanecerem praticando esportes.

Serão concedidas bolsas mensais ou eventuais, a critério da Comissão Técnica do Programa, no valor de R$ 120,00 (Cento e vinte reais) aos atletas beneficiados. Os recursos são destinados à educação, alimentação, saúde, inscrições e passagens para eventos esportivos, transporte urbano e aquisição de material esportivo pelos participantes.

Contemplando atletas amadores a partir dos oito anos de idade, o Bolsa Atleta/Paratleta auxilia praticantes de modalidades individuais, coletivas, especiais e estudantis. É necessário que os participantes estejam vinculados a entidades desportivas conveniadas ao município ou participarem dos projetos esportivos da Prefeitura. Ao todo, serão ofertadas 50 vagas, sendo destas cinco reservadas a atletas com deficiência (PcD). Participantes já beneficiados terão preferência quanto a análise de seus processos.

As inscrições devem ser feitas no departamento de protocolo da prefeitura do município, do dia 14 de outubro a 8 de novembro, das 8h às 11h30 e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira. Os candidatos devem levar cópias do RG, CPF e comprovante de residência, assim como declaração da entidade desportiva ou instituição de ensino e a ficha de inscrição preenchida. Mais detalhes podem ser obtidos no edital.