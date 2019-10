Em breve, a cidade de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), deve ganhar um novo terminal de ônibus, no bairro Afonso Pena. De acordo com informações da prefeitura do município, a área já existe e o projeto está pronto, faltando apenas um acordo entre a administração municipal e o Governo do Paraná, devido ao envolvimento da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano (Sedu) e da Coordenação dos Municípios da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) no projeto, para acertar os valores que serão investidos.