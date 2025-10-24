Prefeitura inicia na segunda-feira requalificação de rua no Bacacheri

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Na próxima segunda-feira (27/10), a Rua Holanda, importante via que conecta a Rua Costa Rica à Avenida Prefeito Erasto Gaertner, no Bacacheri, em Curitiba, será completamente requalificada.

De acordo com a prefeitura, o foco está na humanização do espaço, com calçadas mais amplas, pontos de travessia encurtados, ciclovia, piso tátil e um paisagismo que deve trazer mais vida e cor para o bairro.

O projeto nasceu na prancheta do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) e ganha vida pelas mãos da Secretaria do Governo Municipal (SGM), integrando o ambicioso Programa de Revitalização e Obras de Curitiba (PRO Curitiba) – considerado o maior pacote de intervenções urbanas já realizado na capital paranaense.

“O objetivo é valorizar o espaço público a partir da melhoria da paisagem urbana, além de favorecer o comércio local e promover segurança nos deslocamentos, dando prioridade ao pedestre e, ao mesmo tempo, criar novas conexões cicloviárias e favorecer a acessibilidade”, explicou o secretário do Governo Municipal, Marcelo Fachinello.

A transformação não acontecerá da noite para o dia. A previsão é que as obras se estendam por aproximadamente 100 dias. Durante este período, os moradores e comerciantes da região precisarão adaptar suas rotinas, já que bloqueios parciais de trânsito poderão ocorrer em diferentes pontos. As calçadas em obras também ficarão temporariamente interditadas para pedestres.

Seguindo os passos da bem-sucedida revitalização da Avenida Erasto Gaertner, a Rua Holanda receberá calçadas de concreto ao longo de 250 metros, totalizando 1.860 metros quadrados de melhorias urbanas. Para alcançar este objetivo, as equipes precisarão reposicionar meios-fios, ampliar áreas de passeio e instalar rampas de acessibilidade nas esquinas.

Do lado direito da via, uma ciclovia em CBQU (Concreto Betuminoso Usinado a Quente) será implantada, enquanto o lado esquerdo manterá vagas de estacionamento para veículos. Um dos destaques do projeto são os estreitamentos nos pontos de travessia – solução que reduz a distância percorrida pelos pedestres ao cruzar a rua, diminuindo o tempo de exposição e, consequentemente, o risco de acidentes.

A intervenção na Rua Holanda faz parte do PRO Curitiba, programa que prevê mais de R$ 6 bilhões em investimentos entre 2025 e 2028 durante a gestão Eduardo Pimentel. O pacote abrange áreas essenciais como mobilidade urbana, saúde, educação, habitação social, prevenção a enchentes, zeladoria, iluminação pública, trânsito e segurança.

Quando concluída, a obra promete entregar um espaço mais seguro, confortável e valorizado, onde o pedestre volta a ser protagonista da vida urbana.