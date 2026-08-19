Prefeitura de Curitiba publica edital bilionário do transporte coletivo

A Prefeitura de Curitiba publicou no Diário Oficial da Indústria e Comércio nesta quarta-feira (19) detalhes importantes sobre os processos de contratação pública que envolvem o transporte coletivo da capital. O ponto central das publicações é o aviso de licitação para a concessão do transporte público, dividido em cinco lotes operacionais, com investimentos estimados em R$ 3,9 bilhões e contrato com duração de 15 anos.

O lançamento oficial ocorre após um período de impasse judicial. Nos últimos meses, o processo esteve sob incerteza devido a ações do Sindicato das Empresas de Ônibus de Curitiba (Setransp), que contestou o andamento da concorrência e defendia a conclusão de estudos de vantajosidade para avaliar a prorrogação dos contratos atuais. A publicação do edital só foi liberada após autorização da Justiça.

A nova concessão prioriza a modernização da frota, com foco em tecnologias de baixa emissão de poluentes e sustentabilidade. As propostas deverão ser entregues na Bolsa de Valores de São Paulo (B3) no dia 17 de novembro de 2026. O leilão está previsto para o dia 26 de novembro, às 10 horas, também na B3.

Elaborado pela prefeitura em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o projeto foi estruturado com análise prévia do Tribunal de Contas do Paraná (TCE-PR).

Cinco lotes de concessão: novas linhas e retorno do Circular Centro

Entre os cinco lotes programados na nova concessão, dois deles serão destinados às linhas estruturais do sistema (expressos, Linha Direta e Ligeirões). O BRT1, com 20 linhas e atendimento predominante na região Sul. O BRT2, voltado principalmente às regiões Norte e Oeste, com 17 linhas.

Os outros três lotes terão caráter regional, com linhas alimentadoras, convencionais e atendimento mais próximo aos bairros. O lote Norte contempla a operação de 100 linhas, o lote Sul de 92 linhas e o Oeste, de 84 linhas.

O projeto prevê a criação de quatro novas linhas, que vão conectar terminais e promete melhorar as ligações entre diferentes bairros e regiões de Curitiba. As linhas serão: Terminal Tatuquara – Terminal Carmo; Terminal Pinheirinho – Terminal Centenário; Terminal Portão – Terminal Capão da Imbuia; e Terminal Santa Felicidade – Terminal Bairro Alto.

Segundo a Prefeitura de Curitiba, outra novidade é a volta da linha Circular Centro, que vai passar a ser operada com ônibus elétricos comuns.

R$ 3,9 bilhões em investimentos: frota elétrica e novas estações-tubo

Do orçamento total previsto, a Prefeitura de Curitiba estima que 96,75% correspondem a investimentos em frota e 3,25% à infraestrutura de recarga elétrica e novas estações-tubo.

A proposta é incorporar 250 ônibus elétricos entre 2027 e 2031, sendo 90 deles já no início da operação. Da nova frota elétrica, serão 141 ônibus biarticulados; 98 ônibus articulados; sete ônibus elétricos do tipo Padrón (com cerca de 12 a 13 metros de comprimento e capacidade para transportar em torno de 80 passageiros) e quatro ônibus comuns.

Para uma melhor comodidade dos passageiros, todos os ônibus elétricos terão ar-condicionado. A climatização também será incorporada aos 151 novos ônibus a diesel que serão adquiridos. A previsão é chegar a metade da frota climatizada em 2031 e à totalidade em até 12 anos.