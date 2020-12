O crescente número de casos ativos de coronavírus em Curitiba fez a prefeitura mudar de estratégia no acompanhamento de casos positivos da doença. Com mais de 14 mil infectados que seguem com o vírus ativo, de acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde, o município deixou de acompanhar todos os casos por falta de funcionários. As informações foram divulgadas pela reportagem do Jornal Hoje, da TV Globo, nesta quarta-feira (9).

publicidade

LEIA TAMBÉM – “Curitiba poderá ter óbitos por falta de assistência”, alerta médico. Assista!

Nos primeiros meses da pandemia, todos os casos positivos da covid-19 eram monitorados diariamente. A secretaria da saúde acompanhava todos os doentes e funcionários da prefeitura ligavam para as pessoas, para saber se estavam cumprindo a quarentena. Quando a pessoa não atendia a ligação, uma visita surpresa era feita para saber se o isolamento social estava sendo respeitado.

Com pouco mais de 14 mil casos ativos, a prefeitura está priorizando o monitoramento apenas de idosos e pessoas com doenças pré-existentes. Casos leves estão sendo acompanhados por um sistema robotizado.

O pesquisador Pedro Hallal da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), coordenador do maior estudo sobre a covid-19 do país, critica a postura da prefeitura. “A cidade deveria ter se preparado para o pior cenário. Tivemos de março até hoje para preparar o sistema. Se isso não for feito, agora que vai estourar”, disse Hallal em entrevista ao Jornal Hoje.

publicidade

Para conter o avanço da pandemia, Curitiba está seguindo o toque de recolher definido pelo governo do estado e decretou lockdown aos domingos. A fiscalização também foi reforçada e a prefeitura pede o bom senso da população para diminuir os casos ativos da doença.