Curitiba registrou nesta terça-feira (8), mais 1.114 novos casos de covid-19 e 11 óbitos de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. Apesar da alta de novos casos, que segue o ritmo dos últimos dias, o número de casos ativos não aumentou. O boletim desta terça-feira mostra que 14.112 pessoas continuam com o vírus ativos.

Entre os novos registros de óbitos desta terça, 9 dos 11 casos ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são sete homens e quatro mulheres, com idades entre 43 e 82 anos, todas com algum fator de risco para complicações da doença.

No total, são 1.862 mortes na cidade provocadas pela doença neste período de pandemia. Curitiba ainda acumula 89.607 casos positivos para a covid-19 desde o início da pandemia. Destes, 73.633 estão liberados do isolamento e não possuem mais sintomas da doença.

UTIs do SUS

Nesta terça-feira (8), a taxa de ocupação dos 356 leitos de UTISUS exclusivo para covid-19 está em 95%. A Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba ativou hoje mais sete leitos de UTI para covid-19 no Hospital do Idoso. Todos os pacientes que são internados com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. No momento restam 18 leitos livres.