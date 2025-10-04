Educação Infantil

Prefeitura de Curitiba convoca 381 professores do PSS

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Editado por Eloá Cruz
- Atualizado: 04/10/25 10h15
Fez PSS para professor da Prefeitura de Curitiba? Contratação de 300 profissionais será na semana que vem. Foto: José Fernando Ogura/SECOM

A Prefeitura de Curitiba acaba de convocar 381 aprovados no processo seletivo simplificado (PSS) para professores de Educação Infantil. E olha, a contratação será rapidinha: tudo acontece na próxima quarta-feira (08/10), quando a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) vai receber os candidatos para entrega de documentos e assinatura do contrato.

A SMGP pretende contratar 300 professores que já começarão a trabalhar imediatamente nas escolas municipais.

+ Leia mais

A convocação oficial já está publicada no Diário Oficial e você pode conferir no site da Prefeitura. Quer saber se seu nome está na lista? Confira agora mesmo a relação completa dos professores convocados.

Por que chamaram mais gente do que vagas? Bem, é que sempre tem candidato que não aparece ou não consegue atender todas as exigências do edital. Melhor prevenir, né?

A SMGP e a Secretaria da Educação organizaram um esquema super prático: serão duas grandes reuniões no mesmo dia – uma às 8h30 e outra às 14h – na Fundação de Ação Social (Rua Eduardo Sprada, 4520 – Campo Comprido).

O atendimento será por ordem de classificação, respeitando as cotas para candidatos pretos, pardos e indígenas (população negra e povos indígenas – PPI) e pessoas com deficiência (PcD).

Cada candidato deve ficar atento ao horário correto da sua reunião e levar todos os documentos conforme pede o edital – todos legíveis, sem rasuras e dentro da validade.

A Comissão Examinadora vai analisar sua documentação na hora, então você precisa ficar no local até saber o resultado. O Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal recomenda que você se organize para esperar tranquilamente o andamento da reunião.

Atenção: se sua documentação for aprovada mas você não estiver presente na hora de assinar o contrato, será eliminado do processo.

E tem mais: quem tiver a documentação aprovada mas não estiver entre os 300 contratados, pode ser convocado novamente em outra oportunidade.

Grupos de WhatsApp da Tribuna
Receba Notícias no seu WhatsApp!
Receba as notícias do seu bairro e do seu time pelo WhatsApp.
Participe dos Grupos da Tribuna