Prefeitura de Curitiba convoca 381 professores do PSS

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Prefeitura de Curitiba acaba de convocar 381 aprovados no processo seletivo simplificado (PSS) para professores de Educação Infantil. E olha, a contratação será rapidinha: tudo acontece na próxima quarta-feira (08/10), quando a Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) vai receber os candidatos para entrega de documentos e assinatura do contrato.

A SMGP pretende contratar 300 professores que já começarão a trabalhar imediatamente nas escolas municipais.

+ Leia mais Gigante dos cosméticos promove experiência imersiva em shopping de Curitiba

A convocação oficial já está publicada no Diário Oficial e você pode conferir no site da Prefeitura. Quer saber se seu nome está na lista? Confira agora mesmo a relação completa dos professores convocados.

Por que chamaram mais gente do que vagas? Bem, é que sempre tem candidato que não aparece ou não consegue atender todas as exigências do edital. Melhor prevenir, né?

A SMGP e a Secretaria da Educação organizaram um esquema super prático: serão duas grandes reuniões no mesmo dia – uma às 8h30 e outra às 14h – na Fundação de Ação Social (Rua Eduardo Sprada, 4520 – Campo Comprido).

O atendimento será por ordem de classificação, respeitando as cotas para candidatos pretos, pardos e indígenas (população negra e povos indígenas – PPI) e pessoas com deficiência (PcD).

Cada candidato deve ficar atento ao horário correto da sua reunião e levar todos os documentos conforme pede o edital – todos legíveis, sem rasuras e dentro da validade.

A Comissão Examinadora vai analisar sua documentação na hora, então você precisa ficar no local até saber o resultado. O Departamento de Desenvolvimento de Políticas de Pessoal recomenda que você se organize para esperar tranquilamente o andamento da reunião.

Atenção: se sua documentação for aprovada mas você não estiver presente na hora de assinar o contrato, será eliminado do processo.

E tem mais: quem tiver a documentação aprovada mas não estiver entre os 300 contratados, pode ser convocado novamente em outra oportunidade.