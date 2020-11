Festas e baladas com a presença de pessoas entre 15 anos e 40 anos preocupam a prefeitura de Curitiba por causa do aumento no número de casos positivos de coronavírus (covid-19) registrado nesta faixa etária. Em entrevista coletiva na manhã desta sexta-feira (20), a secretária de Saúde da capital, Márcia Huçulak, disse que esses eventos promovem aglomerações e o impacto tem se refletido diretamente na sobrecarga de ocupação de leitos exclusivos para a covid-19 na capital.

publicidade

De acordo com a secretária, equipes da vigilância sanitária tem atuado com o apoio da Polícia Militar (PM) para tentar barrar a realização desses encontros. Curitiba está com 86% de ocupação de leitos e há cerca de 8,4 mil casos de coronavírus ativos da doença na cidade, de acordo com o boletim de saúde divulgado na quinta-feira (19).

Conforme revelou a Márcia Huçulak, nesta sexta-feira circula pelas redes sociais a promoção de festas rave marcadas para ocorrer neste fim de semana, na sexta e no sábado (21). As equipes correm contra o tempo para evitá-las. “Hoje, vai ter uma rave que vai das 22h às 7h. E outra amanhã, na noite de sábado. Estamos descobrindo o endereço com o apoio da Polícia Militar. No convite, consta que só quem pagar a entrada vai receber as informações do local a festa”, revelou.

A insistência das pessoas com a realização desses encontros tem sido decisiva para o aumento dos casos nos últimos dias. “Esse jovem, infelizmente, tem representado 99% das últimas internações. Grande parte de 15 a 40 anos. Ele vai ter um caso leve, mas ele transmite. É uma cadeia de transmissão importante”, destaca a Márcia Huçulak.

Segundo a prefeitura, os dados coletados apontam que 50% da transmissão do coronavírus em Curitiba é intrafamiliar. “Na nossa análise, a gente acompanha mais de 150 mil pessoas e metade dos casos é dentro da família. O jovem vai na rave, na festa, tem um quadro leve e leva a doença para casa”, aponta a secretária.

publicidade

+Leia mais! Feriados, campanha eleitoral e descaso motivaram alta de casos, diz Beto Preto

Vacina para jovens demora

A Márcia Huçulak faz um alerta importante sobre o risco desse comportamento. Segundo ela, não haverá vacina para esse grupo de jovens até, pelo menos, 2022. A população tem que se conscientizar que vai conviver com a doença e todos os cuidados sanitários necessários. “A vacina será a nossa alforria, mas não adianta se iludir. A forma de evitar a doença ainda será o uso de máscara e o distanciamento social. Quando a vacina chegar, no ano que vem, os grupos prioritários serão os idosos e os profissionais da saúde”.

O prefeito de Curitiba Rafael Greca e a Secretaria de Saúde Márcia Huçulak falaram nesta manhã de sexta-feira sobre as medidas de contenção ao avanço do coronavírus na capital. Sobre a mudança de bandeira, Márcia Huçulak afirmou que esta definição ocorre apenas à tarde, após recebimento dos dados.