Após recolher 650 sacos de lixo de 100 litros quarta-feira (1.°), a prefeitura de Curitiba tenta identificar os organizadores do réveillon no Parque Barigui. A prefeitura não autorizou o evento e vai apurar as responsabilidades de quem fez o convite ao público a partir da próxima segunda-feira (6), quando a administração municipal retorna do recesso de fim de ano.

Além da prefeitura, a Polícia Militar (PM) também deveria ter sido notificada do evento. Os organizadores podem responder criminalmente pela ação.

O Barigui amanheceu no primeiro dia de 2020 repleto de lixo. O réveillon informal teria sido iniciado com convites pelas redes sociais. Quem passou o réveillon no parque deixou um rastro de garrafas de bebidas, latas de cerveja, plásticos e até fraldas ao longo da pista de caminhada. A beira do lago também estava cheia de restos do público e as lixeiras estavam transbordando.

Lixeiras estavam transbordando de tanto lixo no Barigui nesta quarta. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná Só um gari recolhia o lixo da virada do ano no Barigui na manhã desta quarta. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná Ciclista João Jr era um dos voluntários que ajudou a limpar o Barigui após a festa de réveillon. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná Voluntários que ajudaram a limpar o Barigui após a festa de réveillon. Foto: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

Fotos: Hedeson Alves / Tribuna do Paraná

Limpeza voluntária

Com apenas um gari no parque na manhã de quarta, os próprios frequentadores se voluntariaram para recolher o lixo. Só no fim da manhã a prefeitura encaminhou uma equipe para fazer a limpeza do Barigui.

De acordo com a prefeitura, nenhum organizador da festa informou que haveria um evento no parque, o que não permitiu que a equipe de limpeza do município se programasse. Com isso, os próprios frequentadores do parque se voluntariaram para recolher o lixo. Cerca de dez pessoas estavam recolhendo a sujeira.