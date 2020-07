A prefeitura de Curitiba autorizou os comércios locais a vender pela internet, o chamado e-commerce, e utilizar correio e televendas, enquanto perdurar o período de emergência em saúde pública. Por ora, os serviços não essenciais estão fechados por decreto até o dia 15 de julho.

Pelo mesmo decreto, a prefeitura mantém a validade dos alvarás de licença de funcionamento com vencimento no período de pandemia. A regras entram em vigor assim que o decreto for publicado no Diário Oficial.

“É um decreto que permite que todas as empresas que já têm alvará comercial possam vender por e-commerce. Também prorrogamos automaticamente todos os alvarás comerciais para não prejudicar nossos irmãos comerciantes”, explicou o prefeito Rafael Greca.

