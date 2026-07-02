Prefeitura abre cerca de 2 mil vagas para castração gratuita de cães e gatos

Tutores de cães e gatos poderão inscrever seus animais de estimação para cirurgias gratuitas de castração, oferecidas pela Prefeitura de Curitiba nas duas primeiras semanas de julho. A Rede de Proteção Animal está disponibilizando 2,15 mil vagas para os mutirões, que ocorrerão nas regionais do Boa Vista, Tatuquara, Matriz e Boqueirão.

O agendamento poderá ser feito por moradores de Curitiba cadastrados no site, protetores independentes com registro ativo e organizações não governamentais. Serão atendidos gatos e cachorros, machos ou fêmeas, com idade entre 5 meses e 8 anos.

Todos os animais atendidos pelo programa recebem microchip com um código exclusivo e vinculado aos dados do responsável.

Cronograma de atendimentos

No Boa Vista, os atendimentos começaram na última terça-feira (30), mas, de acordo com informações da prefeitura, ainda há vagas para as cirurgias, que ocorrerão até o dia 4 de julho (sábado). O mutirão está sendo realizado no Parque Barreirinha, na Avenida Anita Garibaldi.

A regional Tatuquara conta com 700 vagas para as cirurgias que estão previstas para acontecerem na sede do Instituto Forja, na rua Angela Alves de Jorge Souza, Campo de Santana. Os agendamentos foram liberados hoje e ficam disponíveis também até o dia 4 de julho.

A partir do dia 4 até o dia 11 de julho, serão liberadas 450 vagas para os animais de estimação da reginal Matriz. O atendimento será no Instituto Fica Comigo, que fica na rua Rua Doutor. Salvador de Maio, Jardim Botânico.

Por fim, entre 8 e 11 de julho, com 650 vagas, o mutirão da regional Boqueirão acontecerá na Rua da Cidadania, na Avenida Marechal Floriano Peixoto.