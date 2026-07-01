Julho de 2026 não tem feriados nacionais, mas traz datas históricas

Julho de 2026 não terá feriados nacionais, mas o mês é marcado por datas históricas e comemorativas importantes. Entre os destaques estão a Independência da Bahia, no dia 2, a Revolução Constitucionalista, no dia 9, e a final da Copa do Mundo, prevista para o dia 19. As informações são da Gazeta do Povo.

Apesar de não haver folga oficial em todo o país, o mês reúne celebrações regionais, homenagens a profissões e um dos maiores eventos esportivos do planeta. A final da Copa do Mundo coincide com o Dia Nacional do Futebol, ambos no dia 19.

Datas comemorativas profissionais e históricas marcam o mês

No dia 2 de julho, quinta-feira, a Bahia celebra sua Independência, um marco regional da história brasileira. Já no dia 8, quarta-feira, é comemorado o Dia Nacional da Ciência e do Pesquisador. A Revolução Constitucionalista é lembrada no dia 9, também quinta-feira.

O Dia do Homem será celebrado no dia 15, quarta-feira. No dia 20, segunda-feira, é a vez do Dia do Amigo. O Dia dos Avós cai no domingo, 26 de julho, data tradicionalmente celebrada em família.

Agricultor e futebol também ganham homenagens

O Dia do Agricultor será comemorado no dia 28, terça-feira, em homenagem aos trabalhadores do campo. A data reconhece a importância da atividade agrícola para o país.

Além das celebrações nacionais e regionais, o mês de julho de 2026 ficará marcado pela final da Copa do Mundo, que acontece no dia 19, domingo, mesmo dia em que se comemora o Dia Nacional do Futebol.