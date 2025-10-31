Prefeito de Curitiba homenageia 19 personalidades com honraria máxima

O prefeito Eduardo Pimentel e a primeira-dama Paula Mocellin entregaram nesta quinta-feira (30/10), na icônica Ópera de Arame, a maior honraria do município: a Ordem Municipal da Luz dos Pinhais.

O evento reuniu 19 personalidades que, cada uma à sua maneira, trabalham pelo desenvolvimento de cidade e pela promoção do bem comum. Entre secretários municipais, gestores e lideranças curitibanas, a cerimônia foi um momento de reconhecimento a quem faz diferença na capital paranaense.

Na abertura, Eduardo Pimentel destacou o significado profundo da homenagem: “Hoje nós entregamos essa medalha que, mais do que um título simbólico, representa o esforço de cada um de vocês no dia a dia da cidade de Curitiba. Representa a fé que salva, a ciência que cura, o trabalho que emancipa, a solidariedade que acolhe e a coragem que transforma. Esses são os pilares da homenagem para cada um de vocês aqui hoje”.

A comenda, instituída pelo Decreto Municipal 915 de 31 de agosto de 2018, já contemplou 211 personalidades em edições anteriores. Com as 19 novas concessões deste ano, Curitiba soma agora 230 cidadãos reconhecidos por sua conduta ilibada e ações relevantes em favor da cidade.

Um dos momentos mais emocionantes da noite foi o discurso do ex-prefeito e atual secretário Estadual de Desenvolvimento Sustentável do Paraná, Rafael Greca, que falou em nome de todos os homenageados: “Tenho dentro de mim o sentimento paranista mais profundo que há de iluminar o peito de cada um e cada uma dos homenageados. Homens e mulheres convidados a serem maiores que as araucárias”, afirmou.

A medalha entregue aos agraciados carrega forte simbolismo. Inspirada na obra “Homem à Altura dos Pinheiros”, de João Turin, representa força e grandeza na construção da história da capital. As peças são banhadas a ouro e trazem a imagem de um homem de braços abertos diante de pinheirais, referência ao Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci. A medalha é sustentada por uma fita nas cores da bandeira de Curitiba: verde bandeira com filete central vermelho ladeado por dois filetes brancos e dois filetes dourados.

Entre os 19 homenageados deste ano, figuras como Antônio Cirino Ferro, bispo da Comunidade Evangélica Sara Nossa Terra; o cardiologista Costantino Roberto Frack Costantini; Miguel Krigsner, fundador do Grupo Boticário; e Sérgio Maeoka, fundador das Farmácias Nissei, receberam a comenda ao lado de personalidades como Maria José de Oliveira dos Santos, catadora de produtos recicláveis, e Jonatas Galhardo de Miranda Barbosa, coordenador da Central de Encaminhamento Social na FAS.

A cerimônia contou com a presença de diversos secretários municipais, presidentes de institutos e fundações, além de representantes diplomáticos, como a cônsul-geral do Paraguai em Curitiba, Maria Amarilla Acosta, e representantes dos consulados da Finlândia e Bangladesh.

Cada homenageado representa um pilar diferente da sociedade curitibana – da saúde ao empreendedorismo, da assistência social à educação – mostrando a diversidade de talentos e contribuições que fazem de Curitiba uma cidade em constante evolução.