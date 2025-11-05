Precisa continuar tratamento em casa? Curso gratuito orienta familiares

A alta hospitalar costuma ser um momento de alegria e superação, mas também pode gerar muita ansiedade para os familiares e cuidadores dos pacientes que precisam continuar o tratamento em casa. Atento a esta necessidade, o Hospital INC (Instituto de Neurologia de Curitiba) vem se dedicando, há anos, ao desenvolvimento de diversas iniciativas para promover a alta hospitalar segura dos seus pacientes e, agora, vai compartilhar um pouco deste conhecimento com a comunidade.

Nesta quinta-feira (06/11), o hospital vai realizar o evento “Conexão INC – do hospital para casa” na sede da instituição, no bairro do Campo Comprido, e tem o objetivo de levar conhecimento, aprendizado e também proporcionar um momento de bem-estar para familiares, cuidadores e profissionais da saúde. O evento tem participação gratuita, mas é preciso fazer a inscrição on-line (vagas limitadas).

A programação inicia às 14h e prevê palestras que buscam dar suporte mais qualificado e de maneira descomplicada para a família e o cuidador, para que fiquem mais confiantes e otimistas ao dar continuidade aos cuidados terapêuticos do paciente em casa.

As palestras serão ministradas por enfermeiros, fonoaudiólogos e fisioterapeutas, e vão abordar temas como cuidados essenciais, como identificar sinais de alerta, disfagia, prevenção de broncoaspiração e mobilização segura do paciente para evitar quedas e lesões – tanto no paciente quanto no cuidador.

Ao final da programação será servido um café, e os participantes poderão participar de sorteio de quick massage e de bingo de prêmios. O INC fica na Rua Jeremias Perretto, 300, Campo Comprido. Inscrições grátis neste link!