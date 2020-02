Um dos projetos sociais/educacionais mais legais de Curitiba segue com inscrições abertas até o próximo dia 26 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. A ONG Vai Cair na Prova oferece 400 vagas gratuitas para alunos oriundos de escolas públicas para seu curso preparatório para o vestibular.

+ A Tribuna já contou a bela história dessa piazada boa

Neste ano serão três sedes para comportar o aumento expressivo no número de vagas. As aulas serão em Santa Felicidade, Tarumá e da Rua XV de Novembro, no coração de Curitiba. Os interessados precisam acessar o site www.cursovaicairnaprova.com.br , preencher um cadastro e pagar a taxa de R$ 50.

Os inscritos vão passar por um processo seletivo e apenas os aprovados terão direito de frequentar o curso, que foi desenvolvido e é ministrado por professor/colaboradores voluntários. São cinco aulas diárias, de segunda a sexta-feira, no período noturno nas Sedes Santa Felicidade e Tarumã, no período da tarde na Sede Centro e aos sábados (avisados previamente), com aulas de aprofundamento, aulões interdisciplinares e aulões de vésperas.

Em 2019, o projeto ganhou o Prêmio Bom Exemplo, promovido pela Fundação Dom Cabral, RPC e Tribuna do Paraná, e se tornou o pré-vestibular social que mais aprovou em Curitiba, com vários classificados no vestibular da UFPR.

“Galera, venham fazer parte do ‘Vai Cair Na Prova’. Aqui você receberá uma preparação de qualidade, com ótimos professores e o melhor material didático! E o melhor, não tem mensalidade. É uma excelente oportunidade para quem quer se preparar para o vestibular e o Enem”, disse Augusto Mozart, coordenador do VCNP.